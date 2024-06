Kurban Bayramı’nda Bursa İnegöl ilçesi 06.12’de, Gemlik ilçesi 06.13’de, Mudanya ilçesi 06.14’de bayram namazını kılacak

15 Haziran 2024 17:15 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:19

Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendiren bayram namazı, hem insanlar arasındaki bağı güçlendirir hem de önemli ve farz olan ibadetlerden biridir.

Bursa İnegöl ilçesinde bayram namazı 06.12’de kılınacak.

Kurban Bayramı namazı Bursa Gemlik ilçesinde 06.13’de kılınacak.

Bursa Mudanya ilçesinde bayram ezanı 06.14’de okunacak.

Kurbanlık hayvanlarda, onların kurban edilme vaktine kadar sizin için faydalar vardır. Hacda onların kurban edilmek üzere götürüleceği nihâî yer ise, Beyt-i ‘Atîk’in çevresi olan harem bölgesidir. (Hac/33)

KURBAN SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban alırken “Bayram günü kesilmesi farz olan kurbanı almaya.” diyerek niyet edilmeli.

Hayvanı canlı olarak tartıp satın almak caizdir. Hayvanı kesip et haline getirdikten sonra et fiyatından satın almak caiz değildir. Çünkü böyle et satın alınmış olur, kurban değil.

Kurbanı veresiye veya kredi kartıyla almak caizdir.

Emanet hayvanı kurban etmek doğru değildir. Ancak beslediğiniz kendi hayvanınızı kurban edebilirsiniz.

Durumu iyi olmayan kimsenin borcu yoksa kurban kesmesi çok sevaptır. Borcu varsa önce borcunu ödemelidir.

Hediye edilen kurban kesilebilir. Kurbanı parayla alma şartı yoktur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE BURSA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da bayram namazı 06.19'da kılınacak.