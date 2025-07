Fenerbahçe Al Ittihad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde Portekiz'de hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe bugün Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanan sarı-lacivertliler, Al Ittihad maçında da galibiyet almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Al Ittihad maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Portekiz'de bulunan Portimao Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Al Ittihad maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe'nin Portekiz kamp kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Al Ittihad maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin, Portekiz'de oynayacağı 1 hazırlık maçı kalacak. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı takvimi şöyle:

23 Temmuz 2025 Çarşamba

22:00 Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025 Cumartesi

22:00 Benfica - Fenerbahçe

30 Temmuz 2025 Çarşamba

20:30 Fenerbahçe - Lazio

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇI HANGİ KANALDA?

