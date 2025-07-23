Fenerbahçe Al Ittihad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde Portekiz'de hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe bugün Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanan sarı-lacivertliler, Al Ittihad maçında da galibiyet almayı hedefliyor.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Al Ittihad maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.
Portekiz'de bulunan Portimao Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Al Ittihad maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Fenerbahçe'nin Portekiz kamp kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:
"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."
Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Al Ittihad maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin, Portekiz'de oynayacağı 1 hazırlık maçı kalacak. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı takvimi şöyle:
23 Temmuz 2025 Çarşamba
26 Temmuz 2025 Cumartesi
30 Temmuz 2025 Çarşamba
Fenerbahçe - Al Ittihad maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar S Sport Plus aracılığıyla takip edebilecekler.