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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Al Ittihad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Hazırlık maçları kapsamında bugün Fenerbahçe ile Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Al Ittihad maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

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Fenerbahçe Al Ittihad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:39

Teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde Portekiz'de hazırlıklarına devam eden bugün Suudi Arabistan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanan sarı-lacivertliler, Al Ittihad maçında da galibiyet almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Al Ittihad maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

Fenerbahçe Al Ittihad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Portekiz'de bulunan Portimao Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Al Ittihad maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe'nin Portekiz kamp kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

Fenerbahçe Al Ittihad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Al Ittihad maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin, Portekiz'de oynayacağı 1 kalacak. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı takvimi şöyle:

23 Temmuz 2025 Çarşamba

  • 22:00 Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025 Cumartesi

  • 22:00 Benfica - Fenerbahçe

30 Temmuz 2025 Çarşamba

  • 20:30 Fenerbahçe - Lazio
Fenerbahçe Al Ittihad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Al Ittihad maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar S Sport Plus aracılığıyla takip edebilecekler.

ETİKETLER
#süper lig
#hazırlık maçı
#al ıttihad
#s sport plus
#Fenerbahçe
#Aktüel
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