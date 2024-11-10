Bursaspor'un maçının bugün saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

10 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 12:16

TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor 10. hafta maçları kapsamında Kırşehir FSK ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Kırşehir FSK-Bursaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılıyor. Karşılaşma bugün saat 13.00'da oynanacak.

TFF. 3 Lig 1. Grup'ta birinci sırada yer alan ve namağlup bir şekilde devam eden Bursaspor bugün Kırşehir FSK karşısında deplasmana çıkacak. Taraftarlar tarafından Bursaspor-Kırşehir FSK maçının bugün saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. BURSASPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA? TFF 3 Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Kırşehir FSK-Bursaspor karşılaşması bugün saat 14.00'de Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Erdal Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Akın Karabacak ve Çağrı Pazarcıklı üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Furkan Ulutürk görev alacak. BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK 10 KASIM? Bursaspor'un resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamaya Kırşehir FSK karşılaşması Line TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Bursaspor'un resmi YouTube hesabı da karşılaşmayı yayınlayacak. Yeşil-beyazlılar karşılaşmada 3 puan alarak TFF 3. Lig 1. Grup'taki liderliklerini korumayı hedefliyor. 🔥Maç Günü

🗓️10. Hafta

🆚Kırşehir FSK

⏰14:00

🏟️Kırşehir Ahi Stadyumu

📢Erdal Yılmaz

☁️16°

📺Line TV

📱 pic.twitter.com/87jwsAoM7W — Bursaspor (@BursasporSk) İlgili Haberler 29 Ekim ZTK futbol maç takvimi belli oldu Bursaspor maçı sona erdi! Karşılaşmanın kaç kaç bittiği gündem oldu 40 bin taraftar izliyordu: Bursaspor maçında yangın paniği!