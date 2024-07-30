30 Temmuz 2024 14:17 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:27

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Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan başarılı milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin hayatı ve başarıları gündemde yer alırken kimdir, nereli merak konusu oldu.

Fransa'da gerçekleşen organizasyonda ülkemizi temsil ederken ilk karşılaşmasına çıkacak.

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

25 Haziran 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen boksör Trabzon'da yaşıyor. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi olan Sürmeneli, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde kariyerine devam ediyor.

2019 Dünya Şampiyonası'nın finalinde Yang Liu'yu yenerek altın madalya aldı. 2023 senesinde Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü kazanmasının ardından 2024 yılında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2024 Avrupa Boks Şampiyonası final karşılaşmasında 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova’yı 5-0 mağlup ederek altın madalya aldı.

BAŞARILARI VE MADALYALARI

2020 Yaz Olimpiyatları; 2019 ve 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda ; 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etti.

2019 senesinde Dünya Şampiyonası,Avrupa Şampiyonası, 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası, Uluslararası Ahmet Cömert Turnuvası, 57. Belgrad Winner Cup, Balkan Turnuvası, Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda adından söz ettirdi.

2020 yılında 64. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Turnuvası'nda başarı elde etti.

2021 yılında aldığı başarılar şöyle:

2020 Yaz Olimpiyatları, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları, 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Turnuvası, 10. Nations Cup Uluslararası Turnuvası.

2022 başarıları arasında Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Turnuvası yer aldı.

BUSENAZ SÜRMENELİ MAÇI NE ZAMAN?

Olimpiyat Oyunları'nda Sürmeneli'nin ilk maçı 1 Ağustos Perşembe günü oynanırken 66 kg'da North Paris Arena'da mücadele edecek.