Capture tuşu iPhone 16 modellerinde yer alıyor

10 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:48

Dünya devi markalardan biri olan Apple, dün iPhone 16 serisini tanıttı. Yeni çıkan modelleri ilgiyle inceleyenler ise iPhone 16'da hangi modellerde capture tuşu var, nasıl çalışır merak etmeye başladı.

Dün tanıtılan yeni iPhone 16 modelleri gündemde yer aldı. Türkiye fiyatlarının da açıklandığı yeni modellerde konuşulan capture tuşunun nasıl çalıştığı ve hangi telefonlarda olduğu da teknoloji ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer aldı.

CAPTURE TUŞU HANGİ IPHONE 16 MODELLERİNDE VAR?

Sosyal medyada da oldukça konuşulan yeni tuş, iPhone 16 modellerinde Kamera Kontrol Düğmesi olarak yer alıyor.

Tuş sayesinde kullanıcılar dijital fotoğraf makinası ile çekim yapıyormuş hissini alabiliyor.

CAPTURE TUŞU NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Kamera kontrol düğmesi olarak geçen tuş, sadece kamera uygulamasında çalışıyor.

Dokunsal geri bildirime sahip olurken gömme safir kristal bir tuş olarak tanıtılıyor. 1 kez tıklanması halinde kamerayı açıyor ve 2. kez basıldığında fotoğraf çekiyor.

Tuşa basılı tutulması halinde ise video kaydetmeye başlayan tuş oldukça beğenildi.

IPHONE 16 TÜRKİYE GÜNCEL FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2024?

Kullanıcılar için duyurulan yeni modellerin fiyatları da belli oldu.

iPhone 16 128 GB – 64.999 TL

iPhone 16 256 GB – 69.999 TL

iPhone 16 512 GB – 79.999 TL

iPhone 16 Plus 128 GB – 73.999 TL

iPhone 16 Plus 256 GB – 78.999 TL

iPhone 16 Plus 512 GB – 88.999 TL

IPHONE 16 PRO MAX NE KADAR?

iPhone 16 Pro 128 GB – 82.999 TL

iPhone 16 Pro 256 GB – 87.999 TL

iPhone 16 Pro 512 GB – 97.999 TL

iPhone 16 Pro 1 TB – 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max 256 GB – 99.999 TL

iPhone 16 Pro Max 512 GB – 109.999 TL

iPhone 16 Pro Max 1 TB – 119.999 TL