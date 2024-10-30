Cemil Emre Yavaş'tan deprem tahmini uygulaması! %97,97 oranda doğruluk

30 Ekim 2024 13:32 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 13:51

Georgia Southern Üniversitesi’nden Türk araştırmacı Cemil Emre Yavaş’ın da içinde olduğu ekip deprem tahminlerinde yeni gelişmeleri ortaya koydu. ABD'de geliştirilen algoritmanın % 97,97 doğruluk oranı vermesinin üzerine deprem tahminleri gündem oldu.

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Cemil Emre Yavaş ve ekibi depremleri 30 gün öncesinden tahmin edebileceklerini savundu. Geliştirilen makine öğrenimi ile deprem tahminleri %97,97 oranda doğruluk veriyor.

CEMİL EMRE YAVAŞ DEPREM TAHMİNİ NEDİR?

Georgia Southern Üniversitesi’nde Türk araştırmacı olan Cemil Emre Yavaş ve ekibi Los Angeles gibi yüksek riskli bir deprem bölgesinde gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullandı.

Uygulama sonucu %97,97 oranda doğruluk alındı. Araştırma Scientific Reports by Nature dergisinde yayımlanarak gündeme geldi.

Makine öğreniminin deprem tahminlerinde büyük rol oynadığı belirtilirken özellikle İstanbul gibi yüksek deprem riski olan bölgelerde hazırlık ve risk yönetimi için önemli olduğu vurgulandı.

Bu araştırma ile doğal afetlere karşı önceden hazırlıklı olunabileceği eklenirken Cemil Emre Yavaş, deprem tahmini uygulaması hakkında şu sözleri söyledi:

“Modelimizin yüzde 97,97 doğruluğa ulaşması, geleneksel yöntemlere göre büyük bir ilerleme sağlıyor ve yüksek riskli bölgelerde hayat kurtarabilecek kritik bilgiler sunuyor”

Ekipte bulunan Profesör Lei Chen, “Bu çalışma, makine öğreniminin afet risk yönetiminde kullanımını genişleterek hazırlık süreçlerinde gerçek bir fark oluşturabilecek tahmin araçları sunuyor” ifadeleri ile uygulamanın öneminden bahsetti.

Profesör Christopher Kadlec ise araştırma hakkında düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Ekibimizin çalışması yalnızca deprem tahmininde çığır açmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer doğal afet tahminlerinde makine öğrenimi uygulamaları için temel oluşturuyor. Kamu güvenliği ve acil durum yönetiminde büyük bir etki oluşturacak”

Deprem tahminlerine yönelik yapılan uygulamanın İstanbul gibi bölgelerde işe yarar olacağı vurgulandı.

CEMİL EMRE YAVAŞ KİMDİR?

Yavaş, deprem ve afetler hakkında uzmanlaşmış isim olarak tanınıyor. Türkiye'de deprem riski yüksek olan bölgeler için çeşitli projeler geliştirirken mühendislik alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Son geliştirilen deprem tahmini araştırması ile depremlere karşı önceden hazırlık yapılarak can kaybı sayısını en aza indirmeyi hedefliyor.