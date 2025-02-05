Christian Atsu neden öldü, nerede? 6 Şubat depreminin ikinci yıldönümü

05 Şubat 2025 23:04 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:12

Türkiye'nin yüreklerini yakan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatayspor oyuncusu olan Christian Atsu'nun da hayatını kaybettiği Asrın Felaketinin ikinci yıldönümü olacak.

99 depremi mi 6 Şubat Kahramanmaraş depremi mi daha büyük? Asrın Felaketi olarak tanımlanmıştı

99 depremi mi 6 Şubat Kahramanmaraş depremi mi daha büyük? Asrın Felaketi olarak tanımlanmıştı

6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Vefat eden futbolculardan bir tanesi ise Hatayspor oyuncusu Christian Atsu oldu.

CHRİSTİAN ATSU NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce kişi vefat etti. Hatayspor'un oyuncusu olan Christian Atsu'da sarsıntı sonrası enkaz altında kalmıştı. Günlerce süren arama kurtarma çalışmaları sonrası cumartesi günü cansız bedenine ulaşılmıştı. Christian Atsu'nun menajeri, oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Menajeri Nana Sechere, Tüm iyi dileklerde bulunanlara, Christian Atsu'nun cesedinin bu sabah bulunduğunu üzülerek bildirmek zorundayım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle herkese duaları ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

CHRİSTİAN ATSU NEREDE ÖLDÜ, MEZARI NEREDE?

Atsu, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybetti. Cenazesi ülkesi Gana'da resmi törenle karşılandı ve başkent Akra’ya getirildi.

Cansız bedeni deprem sonrasındaki cumartesi günü bulunmuştu.