Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

17 May 2024 21:44 - Güncelleme : 17 May 2024 21:55

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarında önemli bir duyuru yayınladı.

Çiftçilere yönelik önemli bir destek ödemesi yapılacağı açıklandı.

Bakanlık, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullanarak, desteklerin detaylarını paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tarımsal destek ödemelerinin hangi kalemlerde yapılacağı da belirtildi.

Hayvan hastalıkları tazminatı desteği olarak 64 milyon 713 bin 670 lira,

Bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira,

Hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira,

Organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme yapılacak.