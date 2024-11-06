D1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır hangilerini kullanamaz?

06 Kasım 2024 16:56 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:58

Ülkemizde 2016 yılı itibariyle ehliyet sınıfları artırılmıştır. Yeni eklenen ehliyet tiplerinden biri de D1 sınıfı ehliyettir. D1 sınıfı ehliyet sahibi vatandaşların kullanabileceği araç tipleri ise merak edilen konular arasından.

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Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu

D1 sınıfına giren araçların kontrolü normal araçların kullanımından biraz daha zor olabilmektedir.

Bu nedenle D1 sınıfı ehliyete alabilmek için bazı özel şartlar da bulunmaktadır.

D1 SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

D1 sınıfı ehliyet için öncelikle tecrübe şartı aranmaktadır.

Yani D1 sınıfı ehliyet sahibi olmak için öncelikle kişinin B sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir.

D1 sınıfı ehliyet alabilmek için öncelikle ehliyet sınavlarına başvuru yapmak ve bu sınavları başarı ile tamamlamak gerekmektedir.

D1 SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

D1 sınıfı ehliyet, minibüs kullanmak isteyen vatandaşların alması gereken bir ehliyet türüdür.

Bu ehliyetin kapsamı sadece minibüslerden oluşmasa da aslında minibüs kullanmak isteyenlerin D1 ehliyeti alması zorunludur. D1 sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

D1 sınıfı ehliyet sahibi olanlar ancak şu araçları kullanabilir;

Minibüs, Otomobil, Kamyonet, Traktör, Motor bisiklet