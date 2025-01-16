Daredevil yeni sezon ne zaman? 4. sezonun ilk fragmanı yayınlandı

16 Ocak 2025 10:01 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:05

Çizgi roman hayranlarının merakla beklediği Daredevil dizisinin yeni sezonundan ilk fragman geldi. Fragmanın yayınlanmasının ardından Daredevil yeni sezon ne zaman çıkacak sorularının cevabı araştırılmaya başladı. Ayrıca hayranlar Netflix versiyonunun devamı olup olmayacağını da merak ediyor. Dizi doğrudan Netflix versiyonunun devamı olacak.

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İlk 3 sezonu Netflix çatısı altında çekilen daha sonradan Disney+'a geçen Daredevil dizisinin uzun süren bekleyişin ardından yeni sezonunun ilk fragmanı yayınlandı.

Netflix'teki Daredevil dizisinin doğrudan devamı olacak olan dizinin hayranları yeni sezonun ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

DAREDEVİL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Disney+ tarafından yayınlanan fragmanda yer alan bilgilere göre Daredevil: Born Again adlı dizinin yeni sezonu 5 Mart 2025 tarihinde çıkış yapacak.

Dizinin haftalık periyotlar halinde birer bölüm şeklinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

DAREDEVİL YENİ SEZON OYUNCULARI KİM?

Netflix platformunun en çok izlenen süper kahraman dizilerinden olan Daredevil'ın son sezonu 2018 yılında yayınlanmıştı.

Disney+'ın kurulmasının ardından dizi platform değiştirilmişti. Hayranların baskısı üzerine Disney+ dizinin oyuncularının aynı şekilde devam edeceğini açıklamıştı.

Dizinin başrol oyuncuları Charlie Cox ve Vincent D'Onofrio kadroda yer almaya devam edecek.

Ayrıca yine Netflix'ten Disney+'a geçmiş bir başka süper kahraman yapımı olan Punisher'ın da başrol oyuncusu Jon Bernthal dizide yer alacak.