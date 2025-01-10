Disney+, reklamlı abonelik paketini Türkiye'ye getiriyor: İşte fiyatlar ve detaylar

10 Ocak 2025 15:07 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:16

Dijital yayın platformu Disney+, reklamlı abonelik paketini Türkiye pazarında kullanıma sunacağını duyurdu. Üyelerin her 1 saat için 4 dakika reklam göreceği bu seçeneğin aylık ücreti, reklamsız pakete göre yaklaşık yüzde 50 daha ucuz. İşte reklamlı Disney+ fiyatları.

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Dijital yayın platformları arasındaki rekabet kızışırken, Disney+ Türkiye pazarına yönelik önemli bir duyuru yaptı. Geçtiğimiz yıl, bazı ülkelerde uyguladığı reklamlı abonelik paketini 2025'te Türkiye'ye getireceğini açıklayan şirket, bugün itibarıyla bu hizmetin detaylarını paylaştı.

Disney+, 12 Şubat 2025 itibarıyla "Reklamlı Disney+" ve "Reklamsız Disney+" olmak üzere iki farklı abonelik paketi sunacak. Yeni sistemle kullanıcılar daha düşük ücretli reklamlı bir seçeneğe sahip olacak, reklamsız deneyim içinse daha yüksek bir ücret ödeyecek.

DİSNEY+ REKLAMLI PAKET NE KADAR?

Disney+ tarafından açıklanan "Reklamlı" ve "Reklamsız" paketlerin fiyatları şu şekilde:

Paket Aylık Fiyat Yıllık fiyat Reklamlı Disney+ 164,90 TL 1,649 TL Reklamsız Disney+ 349,90 TL 3,499 TL

12 ŞUBAT'A KADAR MEVCUT KULLANICILARA DEĞİŞİKLİK YOK

Disney+, yeni abonelik sisteminin 12 Şubat 2025'te devreye gireceğini ve bu tarihe kadar mevcut kullanıcıların paketlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. 12 Şubat öncesinde yenilenen üyelikler, fatura dönemi sonuna kadar mevcut fiyatlarla devam edecek. Ancak bu tarihten sonra kullanıcılar yeni paketlerden birini tercih etmek durumunda olacak.

Ayrıca isteyen kullanıcılar, mevcut reklamlı aboneliklerini reklamsız pakete geçiş yaparak güncelleyebilecek. Reklamlı paketi tercih eden kullanıcılar, tıpkı televizyonlardaki reklam araları gibi içerikleri izlerken öncesinde veya izledikleri sırada reklam görecek. Her 1 saat için 4 dakika reklam gösterilecek.

Bu arada Disney+, kullanıcıların aynı evde yaşamadığı kişilerle hesaplarını paylaşabilmeleri için Ekstra Üye özelliğini de geçtiğimiz yıl devreye sokmuştu. Bunun fiyatı ise aylık 134,99 TL olarak belirlendi.