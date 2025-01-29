DeepSeek ücretli mi? Kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı

29 Ocak 2025 13:11 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 13:24

Çinli yapay zeka platformu DeepSeek kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Kısa sürede bütün sektörü alt üst eden yapay zekanın kullanıcılar tarafından ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğu merak ediliyor. DeepSeek'in aynı ChatGPT'de olduğu gibi ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunuyor.

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Uzun zamandır ChatGPT'nin liderliğinde ilerleyen yapay zeka sektörü köklü bir değişim geçiriyor. OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'nin tahtı sallanmaya başladı.

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek tarafından geliştirilen "DeepSeek R1" adlı yapay zeka sohbet robutu kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

ABD'de geçtiğimiz pazartesi Apple Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Yapay zekayı deneyimlemek isteyen vatandaşlar tarafından DeepSeek'in ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.

DEEPSEEK ÜCRETLİ Mİ?

DeepSeek'te aynı ChatGPT'de olduğu gibi hem ücretli hem de ücretsiz versiyonlar bulunuyor.

Ücretsiz versiyonlar genel olarak tekil kullanıcılara yönelik işlemlerin yapılmasında tercih ediliyor. Ücretsiz versiyonunda kullanıcılar sınırsız bir şekilde işlemlerini gerçekleştiriyor.

Görüntü, metin oluşturma gibi özellikler ücretsiz olarak bu versiyonda kullanılabiliyor. Ücretli versiyonu ise daha çok büyük şirket ve kurumların kullanması yönünde hizmetler sunuyor.

DEEPSEEK TÜRKÇE Mİ?

DeepSeek'in arayüz olarak Türkçe dil desteği bulunmuyor. Ancak yapay zeka kullanım tarafında Türkçe olarak işlem yapabiliyor.

Yani kullanıcılar Türkçe metinler yazdırabilir, sorular sorabilir ve görsel komutları verebiliyorlar.

İlerleyen haftalarda arayüz dil seçeneği olarak da Türkçe'nin getirilmesi bekleniyor.

DeepSeek'in arayüz olarak şu an sadece Çince ve İngilizce dil desteği bulunuyor.