Deha dizisinin ekim ayında ilk sezonuyla başlaması bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Eylül 2024 16:25 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:34

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni proje Deha, ilk tanıtım fragmanıyla ilgi topladı. Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi ne zaman başlıyor merak edilmişti. Sete çıkan dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

Çukur dizisiyle büyük ilgi toplayan Aras Bulut İynemli, yeni proje ile ekranlara geliyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla ses getirmesi beklenen Deha dizisinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Ay Yapım imzalı dizinin kısa süre içerisinde yayınlanacağı tahmin edildi. DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? Umut Aral'ın yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Damla Serim'in yazdığı Deha dizisi ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Çekimlere başlanan dizinin yayın tarihi henüz belirlenmedi. Show TV, Deha dizisinin ilk bölüm fragmanını yayınlarken "Çok yakında" notunu düştü. Böylece dizinin eylül ayının sonunda veya ekim ayında izleyici ile buluşması bekleniyor. OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? Uğur Polat, Aras Bulut İynemli, Onur Saylak, Zuhal Gencer, Taner Ölmez, Umutcan Ütebay, Melis Sezen, Taner Rumeli, Ahsen Eroğlu, Oğulcan Arman Uslu, Seda Akman, Çağrı Atakan, Çağan Efe Ak, Yusuf Selim Uğurlu, Cenk Kangöz, Eylül Ersöz, Abdurrahman Yunusoğlu, Emel Göksu ve Ali Berge oyuncular arasında yer alıyor. İlgili Haberler Erşan Kuneri dizisinin yeni sezon fragmanı geldi: 10 Ekim'de yayınlanacak Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman dizisinde Altunay karakterini oynayacak Siyah Kalp dizisi oyuncularının arasında Hafsanur Sancaktutan, Ece Uslu ve Burak Tozkoparan bulunuyor