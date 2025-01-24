Deniz Arman cenaze töreni ne zaman, nerede? 64 yaşında hayatını kaybetti

24 Ocak 2025 14:13 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:42

Ünlü gazeteci Deniz Arman, 64 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Deniz Arman'ın cenaze töreninin ne zaman, nerede yapılacağı açıklandı. Ünlü gazetecinin cenaze namazı yarın öğle namazına müteakip kılınacak.

Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ünlü gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman hayatını kaybetti.

Deniz Arman'ın ölüm haberini meslektaşı Özay Erad sosyal medya hesabından duyurdu. Erad yaptığı paylaşımda "Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı 'Kum saati' durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteciyi, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman'ı kaybettik" dedi.

Ünlü gazetecinin cenaze töreninin ne zaman ve nerede yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

DENİZ ARMAN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

Deniz Arman'ın cenaze töreni açıklanan bilgilere göre yarın (25 Ocak 2025 Cumartesi) öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Vişnezade Camii'nden kaldırılacak. Vişnezade Camii, Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasında yer alıyor.

Deniz Arman'ın cenazesinin nereye defnedileceği ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 1 Ocak 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Gazeteciliğe 1985 yılında Milliyet'te başlayan Deniz Arman daha sonradan Show Tv'ye geçerek anchorman olarak haber sunmaya başladı.

Show TV'deki görevinin ardından ise sırayla Akşam, Star TV, Habertürk TV, Vatan ve Kanal D'de çalıştı.