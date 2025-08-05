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 | Sumru Tarhan

Deniz Kuvvetleri YAŞ kararları: Terfi eden Albay, Tuğamiral, Tümamiraler listesi 2025

YAŞ kararlarına göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da değişiklik oldu. Terfi eden Albay, Tuğamiral, Tümamiraler listesi vatandaşın gündemindeyken emekli olan tüĞamireller belli oldu.

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Deniz Kuvvetleri YAŞ kararları: Terfi eden Albay, Tuğamiral, Tümamiraler listesi 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 16:21

toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Komutanlığı edenler listesi de netleşti.

DENİZ KUVVETLERİ YAŞ KARARLARI: TERFİ EDLEN ALBAY VE AMİRALLER LİSTESİ

Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı sonucunda Deniz Kuvvetleri terfi edenler listesi belli oldu. Toplantı bugün 12.10'da başladı ve 2,5 saat sürdü.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL
Tümamiral Rafet OKTAR

TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER
Tuğamiral Mehmet Savaş ESER

Tuğamiral Aziz BAKİOĞLU

Tuğamiral Timur YILMAZ

Deniz Kuvvetleri YAŞ kararları: Terfi eden Albay, Tuğamiral, Tümamiraler listesi 2025

TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Deniz Kurmay Albay Osman ÇEVİK

Tuğamiralliğe terfi ettirilen diğer deniz albayları:

Deniz Kurmay Albay Emin YILMAZ

Deniz Kurmay Albay Onur BİLGİN

Deniz Albay Birol ORAK

Deniz Albay Yusuf KARAGÜLLE

Deniz Albay Lütfü SEZGİN

Deniz Albay Alper DOĞUKANLI

Deniz Kuvvetleri YAŞ kararları: Terfi eden Albay, Tuğamiral, Tümamiraler listesi 2025

Deniz Albay Cenk TAŞLI

Deniz Albay İlyas ERGEL

Deniz Piyade Albay Çağatay Metin KALENDER

Deniz İkmal Albay İlkay ÇEK

Deniz Mühendis Albay Hakan UÇAR

YAŞ KARARLARI: DENİZ KUVVETLERİ EMEKLİYE AYRILAN TÜĞAMİRELLER

Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller belli oldu. NESLİM ESKİ ve İBRAHİM ÖZDOĞAN emekliye ayrılanlar arasında yer aldı.

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ETİKETLER
#emeklilik
#istihbarat
#deniz kuvvetleri
#Terfi
#yüksek askeri şura
#Yeni Askeri Yükseltilmeler
#Aktüel
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