Deniz Kuvvetleri YAŞ kararları: Terfi eden Albay, Tuğamiral, Tümamiraler listesi 2025

Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı terfi edenler listesi de netleşti.
Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı sonucunda Deniz Kuvvetleri terfi edenler listesi belli oldu. Toplantı bugün 12.10'da başladı ve 2,5 saat sürdü.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL
Tümamiral Rafet OKTAR
TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER
Tuğamiral Mehmet Savaş ESER
Tuğamiral Aziz BAKİOĞLU
Tuğamiral Timur YILMAZ
TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Deniz Kurmay Albay Osman ÇEVİK
Tuğamiralliğe terfi ettirilen diğer deniz albayları:
Deniz Kurmay Albay Emin YILMAZ
Deniz İstihbarat Kurmay Albay Onur BİLGİN
Deniz Albay Birol ORAK
Deniz Albay Yusuf KARAGÜLLE
Deniz Albay Lütfü SEZGİN
Deniz Albay Alper DOĞUKANLI
Deniz Albay Cenk TAŞLI
Deniz Albay İlyas ERGEL
Deniz Piyade Albay Çağatay Metin KALENDER
Deniz İkmal Albay İlkay ÇEK
Deniz Mühendis Albay Hakan UÇAR
Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller belli oldu. NESLİM ESKİ ve İBRAHİM ÖZDOĞAN emekliye ayrılanlar arasında yer aldı.