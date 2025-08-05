Deniz Kuvvetleri YAŞ kararları: Terfi eden Albay, Tuğamiral, Tümamiraler listesi 2025

Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı terfi edenler listesi de netleşti.

DENİZ KUVVETLERİ YAŞ KARARLARI: TERFİ EDLEN ALBAY VE AMİRALLER LİSTESİ

Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı sonucunda Deniz Kuvvetleri terfi edenler listesi belli oldu. Toplantı bugün 12.10'da başladı ve 2,5 saat sürdü.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL

Tümamiral Rafet OKTAR

TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER

Tuğamiral Mehmet Savaş ESER

Tuğamiral Aziz BAKİOĞLU

Tuğamiral Timur YILMAZ

TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR

Deniz Kurmay Albay Osman ÇEVİK



Tuğamiralliğe terfi ettirilen diğer deniz albayları:

Deniz Kurmay Albay Emin YILMAZ

Deniz İstihbarat Kurmay Albay Onur BİLGİN

Deniz Albay Birol ORAK

Deniz Albay Yusuf KARAGÜLLE

Deniz Albay Lütfü SEZGİN

Deniz Albay Alper DOĞUKANLI

Deniz Albay Cenk TAŞLI

Deniz Albay İlyas ERGEL

Deniz Piyade Albay Çağatay Metin KALENDER

Deniz İkmal Albay İlkay ÇEK

Deniz Mühendis Albay Hakan UÇAR

YAŞ KARARLARI: DENİZ KUVVETLERİ EMEKLİYE AYRILAN TÜĞAMİRELLER

Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller belli oldu. NESLİM ESKİ ve İBRAHİM ÖZDOĞAN emekliye ayrılanlar arasında yer aldı.