Depremde enkazdan 25 saat sonra çıkarılan Aslı Serçemeli Öcal Türkçe öğretmeni görevine geri döndü

19 Eylül 2024 11:04 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:06

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’da ailesiyle birlikte yakalanan ve 25 saat sonra kurtarılan Türkçe Öğretmeni Aslı Serçemeli Öcal mesleğine geri döndü.

Deprem​ sonrasındaki tedavi sürecinde bacağına protez takılan Aslı öğretmen, geçirdiği zor günlerin ardından ara verdiği öğretmenliğe memleketi İzmir'de yeniden başladı.

ASLI SERÇEMELİ ÖCAL KİMDİR?

Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan 6 Şubat depremine Hatay’ın Antakya​ ilçesinde eşi ve iki çocuğuyla beraber yakalanan Aslı Serçemeli Öcal, 25 saat sonra enkazdan kurtuldu.

Tedavi için Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Öcal'ın, sol bacağı diz altından ampute edildi.

Tedavi sürecinde memleketi İzmir’de dönme kararı alan Aslı Serçemeli Öcal, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne nakledildi. Bir buçuk yıl fizik tedavi gören Aslı öğretmenin bacağına protez takıldı.

23 yıldır Hatay’da öğretmenlik yapan Öcal, depremden sonra tayin istediği İzmir'de, Kemalpaşa Merkez Ortaokulu'nda öğretmenliğe yeniden başladı.

Yürüteçle okula gelen Aslı öğretmen, okul idaresi tarafından binanın zemin katında kendisi için özel hazırlanan sınıfta öğrencilere ders veriyor.

ASLI SERÇEMELİ ÖCAL’A NEDEN PROTEZ BACAK TAKILDI?

Aslı Serçemeli Öcal, 6 Şubat depreminde 25 saat enkaz altında kaldığından dolayı bacaklarını kaybetti.



Bacaklarını kaybedeceğini hissettiğini belirten Öcal, “Ayaklarımı kaybedeceğimi ilk anlarda fark etmiştim; çünkü tarifi imkansız bir acıyla karşı karşıyaydım. O yaşıma kadar hiç hissetmediğim acılardı. Bir anda ne olduğunu anlamadığımız bir cehennemin içindeydik. Çocuklarımın çıkışı yaşama dair ümitlerimi yeşertti. Bunu görünce, 'evet dedim ben de çocuklarımın arkasından mutlaka çıkmalıyım.' 25. saatte 3-4 saatlik bir çabayla çıkabildim. Sonra tedavi sürecim başladı. 10 Mart'ta sol ayağım ampute edildi. Sağ ayağımda da düşük ayak olduğu için, ayak bileğinin hareketini sağlayan bir cihaz var. O cihaz sayesinde sağ ayağımı kaybetmedim; ama adım atmada sorun yaşıyorum. O cihazı sağ ayağımın hareketini sağlıyorum.” açıklamasında bulundu.