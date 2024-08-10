Depremi yaşamayan şehir kalmayacak! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye'yi fay hattı üzerinden uyardı

10 Ağustos 2024 15:54 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:11

Ülkemizde son dönemlerde çeşitli bölgelerde sıklıkla deprem yaşanmaya başladı. Şiddetleri az olan bu depremlerin sonucunda büyük deprem mi gelecek soruları sorulmaya başlandı.

Ülkemizin hem doğusunda, hem batısında, hem de güneyinde küçük şiddetli ancak sıklıkla depremler yaşanmaya başlandı.

Bazı kesimler bu ufak depremlerin yaşanmasını, stresin boşaltılması olarak değerlendirirken, bazı kesimler de büyük depremin geleceğini işaret etti. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e, yaşanan depremler hakkında çarpıcı detaylar verdi.

Türkiye'nin acil bir şekilde önlemlerini alması gerektiğini belirten Moriwaki; Türkiye'de depremin yaşanmayacağı illerin kalmayacağını belirterek şöyle devam etti:

Doğu Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattını baskılıyor bu yüzden depremler arttı. İlk olarak Van’da yaşanan depremler bunu tetikledi, daha sonra Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremler de bu baskının devamı oldu.

Doğu Anadolu fay hattı uzun süredir biriktirdiği enerjiyi boşaltmaya başladığından, batıdaki fay hatları tetikleniyor. Batı'da bulunan fay hatlarının harekete geçmesi ve Kıbrıs'a doğru ilerlemesi Adana'da yaşanan depremin sebebi olarak değerlendirebiliriz. Kıbrıs'a giden fay hattının tetiklenmesi Akdeniz bölgesinde depremleri arttıracaktır.

"FAY HATLARI DOMİNO TAŞI GİBİDİR!"

Türkiye üzerindeki fay hatları birbirlerini o kadar baskılamaya başladı ki, hiç deprem olmaz denilen şehirlerde dahi depremler olmaya başladı. Konya'da meydana gelen deprem de aslında bu baskıların sonucu olarak karşımıza çıktı.

Fay hatları domino taşı gibidir, birisi hareket ettiği zaman muhakkak diğer fay hatları da harekete geçer.

İZMİR'DE YAŞAYAN VATANDAŞLARA EKSTRA UYARI!

İzmir üzerinden geçen fay hattının çok ince bir fay hattı olduğunu görüyoruz. İnce fay hattının meydana getireceği depremler maksimum 5 ve 6 şiddetinde olur. 7 şiddetinde bir depremin olması çok zor bir olasılık. Ancak İzmir'de yaşanan büyük deprem biliyorsunuz ki Yunanistan merkezliydi. İzmir'de kırılmayan hatlar var ve bu sebepten o bölgede bir depremin olması kaçınılmazdır.

Türkiye'de en büyük depremler ise Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yerlerde meydana gelecek.

Kuzey Anadolu fay hattı, dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif fay hatlarından biridir. Bu yüzden, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt’te yaşayan vatandaşlar ekstra önlemler alması gerekir.

ALLAH TÜRK MİLLETİNİ UYARIYOR!

Japonya’da da sürekli depremler oluyor. Ancak oradaki yerel yöneticiler ve mühendislerin öncülüğünde, depreme dayanıklı olmayan binalar hemen tespit ediliyor. Daha sonrasında hızlı bir şekilde binaların güçlenmesi veya yeniden yapılması sağlanıyor.

Türkiye’de de bu uygulamanın acil bir şekilde hayata geçmesi gerekiyor. Türkiye’de yaşanan ufak çaplı depremlerle Allah sizin harekete geçmeniz için uyarı veriyor.