Destek Finans katılım endeksine uygun mu? SPK başvurusunu onayladı

20 Ocak 2025 14:32 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:51

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Destek Finans Faktoring, halka arz oluyor. Yatırımcıları sevindiren haber sonrasında katılım endeksine uygunluk durumu ve lot miktarı gündeme geldi.

Dünya Varlık halka arz katılım endeksine uygun mu belli oldu

Dünya Varlık halka arz katılım endeksine uygun mu belli oldu

Destek Finans Faktoring, DSTKF hisse​ kodu ile satışa çıkıyor. Satın almak isteyenler hangi bankalarda satılacağını ve hisse fiyatını araştırmaya başladı. Hissenin başvurusu geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasa Kurulu tarafından onaylandı ve talep toplama tarihleri bekleniyor.

DESTEK FİNANS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arzın talep toplama tarihi ve katılım endeksine uygunluk durumu henüz belli olmadı. Hisse 46,98 TL'den satışa çıkacak ve eşit dağıtım yapacak. Fonun kullanım yeri %100 Faktoring işlemlerinin finansmanı olarak açıklandı.

DESTEK FİNANS HANGİ BANKALARDA VAR?

Hisseyi satın almak isteyenler Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alacak. Talep toplama tarihi henüz belli olmazken bu süreç sonunda borsada işlem görmeye başlayacak. Hissenin lot miktarı da duyurulmazken pay 83,333,333 Lot olarak belirlendi.