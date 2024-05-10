DGS 2024 hukuk kontenjanları devlet üniversitelerinde 124, özel üniversitelerde 114

10 May 2024 16:21 - Güncelleme : 10 May 2024 16:32

DGS ücretleri Halkbank, Ziraat Bankası dahil olmak üzere 8 farklı bankadan ödenebiliyor

DGS ücretleri Halkbank, Ziraat Bankası dahil olmak üzere 8 farklı bankadan ödenebiliyor

2024 DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihi

2024 DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) detayları açıklandı.

30 Haziran tarihinde yapılacak olan sınavın hukuk kontenjanları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2024 yılında DGS hukuk kontenjanları devlet üniversitelerinde 124, özel üniversitelerde ise 114 olarak açıklandı.

Devlet üniversiteleri ve kontenjanları ise şöyle:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi İkinci Öğretim 3

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İkinci Öğretim 3

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İkinci Öğretim 3

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2

Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

Özel üniversiteler ve kontenjanları ise şöyle:

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 2

Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 2

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 1

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 1

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 1

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 1

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 1

Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 1

Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 2

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 2

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 2

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 25 İndirimli 2

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 2

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 2

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 25 İndirimli 1

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 2

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 25 İndirimli 1

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Kıbrıs İlim Üniversitesi Burslu 1

Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 2

Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 25 İndirimli 1

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 1

Piri Reis Üniversitesi Burslu 1

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 1

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 1

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüzde 50 İndirimli 2

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 2

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli 1

Yeditepe Üniversitesi Burslu Yüzde 50 İndirimli 1

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu 1