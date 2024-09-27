DGS üniversite elektronik kayıtlar 7 Ekim'e kadar e- Devlet üzerinden yapılacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

27 Eylül 2024 10:38 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:52

Bu yıl binlerce kişinin katılım sağladığı DGS sınavının yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. ÖSYM, 27 Eylül 2024 tarihinde yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kayıt yaptıracak olan öğrenciler ise elektronik kayıt tarihi ne zaman, zorunlu mu araştırmaya başladı.

DGS​ yerleştirme sonuçları 27 Eylül Cuma günü itibarıyla açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM sitesi üzerinden erişebiliyorken T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak. Bir programı kazanan adaylar ise elektronik kayıtların nereden, nasıl yapıldığını araştırıyor. DGS ELEKTRONİK KAYIT TARİHİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR? Üniversite E-Kayıt yapmak isteyen öğrenciler 2 Ekim ile 7 Ekim aralığında kayıt işlemlerini yapabilecek. Normal kayıt işlemleri ise 2 - 9 Ekim aralığında gerçekleşecek. e - Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıracak olan kişiler 7 Ekim 23.59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu: "Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir." DGS ELEKTRONİK KAYIT NEREDEN YAPILIYOR? Bir programı kazanan adaylar e - Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. "Üniversite E-Kayıt" alanından gerekli bilgileri ekleyerek elektronik kayıt yapabilirler. DGS ELEKTRONİK KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ İlgili Haberler DGS ek tercih tarihleri boş kontenjan olması halinde ÖSYM tarafından duyurulacak DGS yerleştirme sonuçları açıklandı, üniversite kayıt tarihi 2-9 Ekim oldu