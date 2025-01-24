Didem Balçın neden hastaneye kaldırıldı? Ünlü oyuncunun sağlık durumu gündem oldu

24 Ocak 2025 13:23 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 13:40

Bir Zamanlar İstanbul dizisinde oynayan ünlü oyuncu Didem Balçın'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Dizi setinde yaşanan kazadan dolayı hastaneye kaldırılan Didem Balçın'ın sağlık durumu hayranları tarafından merak edildi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan, Bir Zamanlar İstanbul​ dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Didem Balçın'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Haberin ardından telaşlanan ünlü oyuncunun hayranları neden hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunu merak etmeye başladı.

DİDEM BALÇIN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI, SAĞLIK DURUMU?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin İstanbul Tuzla​'daki setinde Didem Balçın'ın ayağı kayarak düştüğü ve başından yaralandığı açıklandı.

Ünlü oyuncunun yaşanan kazanın ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede tedavisi devam edilen ünlü oyuncunun başının yarıldığı belirtildi.

DİDEM BALÇIN KİMDİR, OYNADIĞI DİZİLER?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 yılında Ankara​'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde Oyunculuk Anasanat Dalından mezun olan ünlü oyuncu daha sonra İstanbul'a taşındı.

Burada birçok dizi ve reklam filminde rol aldı. Televizyon ekranlarında ise ilk olarak "Gurbet Kadını" adlı dizide Gülnaz karakterini oynadı.

Didem Balçın'ın rol aldığı diziler şöyle: