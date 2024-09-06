Dilan Polat ve Engin Polat 5 Kasım 2023 tarihinde hapse girdi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Eylül 2024 11:15 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:29

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kara para aklama nedeniyle bir süredir hapiste olan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliye olmasına karar verildi. Tahliye kararının ardından Dilan Polat ve Engin Polat ne zaman hapse girdiği ve kaç gün kaldığı gündeme geldi.

Dilan Polat'ın avukatının Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmasının ardından, mahkeme Dilan Polat'ın 19 Ağustos tarihinde tahliyesine karar verdi. Bugün ise kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar belli oldu. "Kara para aklama" davasında mahkeme 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Mahkemenin kararının ardından vatandaşlar Dilan Polat ve Engin Polat'ın ne zaman hapse girdiğini araştırmaya başladı. DİLAN POLAT, ENGİN POLAT NE ZAMAN HAPSE GİRDİ? Dilan Polat ve Engin Polar "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından açılan dava kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde hapse girdi. DİLAN POLAT, ENGİN POLAT KAÇ GÜN HAPİSTE KALDI? 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilen Dilan Polat, toplam 288 gün boyunca hapiste kalırken, 6 Eylül 2024 tarihinde tahliye edilen Engin Polat ise 306 gün hapiste kaldı. İlgili Haberler 'İşsizim, gelirim yok' diyen Dilan Polat'a vatandaştan cevap: Güzellik merkezi aç! Dilan Polat davasında karar çıktı! Engin Polat ve 4 tutuklu tahliye edildi Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına başladı! 'Enerci' videosuyla döndü, emniyet kemeri detayı gözden kaçmadı