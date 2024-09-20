Doç. Dr. Muhammed Keskin: Meslek hayatımda bu kadar faydalı bir ilaç görmedim! Kahvenin muhteşem sırrı

20 Eylül 2024 11:05 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:08

Doç. Dr. Muhammed Keskin, kahve tüketimi ile ilgili yapılan son çalışma sonuçlarını X hesabından takipçileri ile paylaştı. Çalışma sonucuna göre kahve tüketmenin faydalı olduğu ispatlanmış oldu.

Faydaları saymakla bitmiyor! Kanser başta olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor

Faydaları saymakla bitmiyor! Kanser başta olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor

Kahve​ tiryakilerini sevindirecek çalışma sonucu yayımlandı. yapılan çalışmaya göre siz de her gün kahve tüketiyorsanız, erken ölüm riskini azaltıyorsunuz. Doç. Dr. Muhammed Keskin, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla "Günde 3 fincan kahve (200-300 mg kafein) diyabet, kalp hastalığı veya felç geçirme riskini %48, erken ölüm riskini ise %40 azaltıyor" ifadelerini kullandı.

HER GÜN KAHVE İÇMEK ZARARLI MI?

Kahve içmeden güne uyanamayanlardansanız, yapılan bu araştırma sizi mutlu edecek. Sıklıkla kahve içmenin zararlı olabileceği iddiası bu çalışma ile tamamen çürüdü. Aksine günde 3 bardak kahve içmenin erken ölüm riskini düşürdüğü ortaya çıktı. İlgili çalışma alanında uzman Doç. Dr. Muhammed Keskin, tarafından da paylaşıldı.

KAHVE İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Ben meslek hayatımda bu kadar faydalı bir ilaç görmedim! Gel de içme" ifadeleri ile yaptığı paylaşım sonrası kahve içmek ile alakalı kafasında soru işareti olanların artık gönül rahatlığı ile kahve tüketeceği öngörülüyor. Çünkü kahve içmek ömrü uzatıyor! Yapılan çalışmaya göre; günde 3 fincan kahve (200-300 mg kafein) diyabet, kalp hastalığı veya felç geçirme riskini %48, erken ölüm riskini ise %40 azaltıyor.

KAHVE İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMA

Türk insanının vazgeçilmezi kahve ile ilgili yapılan son araştırmada veriler paylaşıldı. Kahve - Kafein​ tüketiminin kalp damar sağlığı açısından faydası böylelikle ispatlanmış oldu. İşte kahve içmenin faydasını açıkça ortaya koyan o çalışma sonucu:

Yiyecek ve içeceklerin insan sağlığına faydası veya zararı ile ilgili binlerce araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalar içinde insan oğlu için vazgeçilmez hale gelen kahve tüketimi araştırması en dikkat çeken araştırmalar arasına girdi. Kahve tüketim alışkanlığının insan sağlığına faydalı olduğunun ortaya çıkması kahve severleri de memnun etti.

Türkiye'de kardiyoloji alanında yaptığı çalışmalarla adından sıklıkla söz ettiren Doç. Dr. Muhammed Keskin, günde 3 bardak kahve tüketimini bu paylaşımla önerdi.