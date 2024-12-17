Ebrar Karakurt'un hangi takıma transfer olacağı ortaya çıktı! Türkiye'ye geri dönüyor

17 Aralık 2024 15:26 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:39

Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt'un yeni sezonda hangi takıma transfer olacağı ortaya çıktı. Türkiye'ye geri dönecek olan yıldız voleybolcu güncel olarak Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad forması giyiyor.

Ebrar Karakurt'tan Hollanda maçı sonrası gündem olan 'Gibi' paylaşımı!

Ebrar Karakurt'tan Hollanda maçı sonrası gündem olan 'Gibi' paylaşımı!

A Milli Kadın Voleybol​ Takımı'nın en başarılı oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt​, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'da kariyerini sürdürüyor.

Son zamanlarda yıldız voleybolcunun tekrardan Türkiye​'ye geri döneceği iddia ediliyordu.

İddiaların ardından Ebrar Karakurt'un hangi takıma transfer olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Eski voleybolcu Özlem Özçelik'in TRT Spor'da yaptığı açıklamaya göre Ebrar Karakurt yeni sezonda Eczacıbaşı Dynavit​'te forma giyecek.

Özçelik yaptığı açıklamada "Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek" ifadelerini kullandı.

Başarılı voleybolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda ise "İtalya'yı deneyimledim, Rusya'yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye'den sonra Amerika'yı da deneyimlemek isterim ama şu anda değil" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye geri döneceğinin sinyallerini vermişti.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.

Kariyerine Balıkesir DSİ takımında başlayan milli voleybolcu sırasıyla VakıfBank U18, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank, Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara ve Lokomotiv Kaliningrad takımlarında forma giydi.

2018 yılından beri ise Filenin Sultanları'nda forma giyen Ebrar Karakurt'un milli takım ile 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor.