Ebru Şallı'nın çocuğu neden öldü? Dört yıl önce hayatını kaybetmişti

23 Aralık 2024 11:34 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:37

Ünlü sunucu Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde eski eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve tehdide uğradığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Uğur Akkuş'un 1 ay süreyle Ebru Şallı'ya yaklaşmamasına karar vermişti. Gündeme gelen bu olayların ardından vatandaşlar Ebru Şallı kimdir, oğlu neden öldü sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Ünlü ismin oğlu 2020 yılında lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Manken ve sunucu Ebru Şallı, 5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet, tehdit ve hakarete uğradığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Ünlü sunucu eski eşi hakkında İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ve korunma talebinde bulunmuştu. Mahkeme ise Uğur Akkuş'un 1 ay süreyle Ebru Şallı'ya yaklaşmamasına karar verdi.

Yaşanan bu olayların ardından vatandaşlar tarafından Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında, oğlu neden öldü gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

EBRU ŞALLI ÇOCUĞU NEDEN ÖLDÜ?

Ebru Şallı 2002 yılında Harun Tan ile evlendi. 11 yıl evli kalan çiftin bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi.

Ünlü sunucu 2019 yılının mayıs ayında verdiği bir röportajda oğlu hakkında "Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı 15 Ocak 1977 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

1992 yılında fotomodellik yapmaya başlayan ünlü isim Queen of Turkey yarışmasında birinci oldu.

Nişantaşı Kız Lisesi'nden 1996 yılında mezun olduktan bir yıl sonra Ozan Orhan ile evlendi.

Ancak çiftin evliliği kısa sürdü ve 1998 yılında boşandılar.

Birçok televizyon dizisinde rol alan Ebru Şallı, 2002 yılında ise Harun Tan ile evlendi.

Çiftin 2004 yılında Beren adında bir kızı, 2010 yılında ise Pars adında bir çocuğu dünyaya geldi.

11 yıl süren evliliğin ardından boşanan ünlü isim, 2019 yılında ise Uğur Akkuş ile evlendi.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinin son ortaya çıkan haberlere göre boşanma sürecinde olduğu biliniyor.

İlk kitabını 2005 yılında çıkaran Ebru Şallı'nın toplam 6 tane kendi yazdığı eseri bulunuyor.