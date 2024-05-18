Ege Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem oldu, 5 ilden hissedildi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 00:10 - Güncelleme : 18 May 2024 00:12
Ege Denizi'nde meydana gelen 3 büyüklüğündeki deprem, yerin 39.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Başta Muğla'nın Datça ilçesi olmak üzere, Aydın, İzmir, Denizli ve Manisa illeri de depremden etkilendi. Deprem hangi bölgelerde hissedildi? İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin, yerin 39.2 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
Deprem, en çok Muğla'nın Datça ilçesinde hissedildi.
Ancak sarsıntı sadece Datça ile sınırlı kalmadı.
Ege Bölgesi'nin önemli şehirlerinden Aydın, İzmir, Denizli ve Manisa'da da deprem hissedildi.
Vatandaşlar, sarsıntının hafif olmasına rağmen kısa süreli panik yaşadı.
Kaynak: TGRT Haber