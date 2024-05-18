Ege Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem oldu, 5 ilden hissedildi

18 May 2024 00:10 - Güncelleme : 18 May 2024 00:12

Muğla'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Muğla'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin, yerin 39.2 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Deprem, en çok Muğla'nın Datça ilçesinde hissedildi.

Ancak sarsıntı sadece Datça ile sınırlı kalmadı.

Ege Bölgesi'nin önemli şehirlerinden Aydın, İzmir, Denizli ve Manisa'da da deprem hissedildi.

Vatandaşlar, sarsıntının hafif olmasına rağmen kısa süreli panik yaşadı.