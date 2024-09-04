Eğitim ödeneğinin eylül ayında yapılması bekleniyor

04 Eylül 2024 15:45 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:48

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından devlet okullarında görev yapan öğretmenlere verilen eğitim ödeneğinin eylül ayında tahsis edilmesi bekleniyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere yapılan eğitim ödeneğinin eylül ortasına kadar hesaplara yatması öngörülüyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla devlet okullarında çalışan öğretmenlere yatırılan kırtasiye yardımının eylül ortalarına doğru tahsis edilmesi bekleniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

7.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan eğitim ödeneği 2024 yılında öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32'nci maddesine göre eğitim ödeneği; Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcılarına verilir.