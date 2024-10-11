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Emire Cansu Kurtaran Miss Turkey 2017’de finale kalmıştı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
11 Ekim 2024 14:57 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:00
Emire Cansu Kurtaran Miss Turkey 2017’de finale kalmıştı

Emire Cansu Kurtaran, ünlü YouTuber ve şarkıcı Reynmen yani gerçek adıyla Yusuf Aktaş ile evleniyor. Bu gelişmeyle beraber Emire Cansu Kurtaran’a dair bilgiler araştırılmaya başlandı.

Nikah​ için özel bir jetle İtalya’ya giden çift, yolculuk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Reynmen​ karelere bugünün tarihini atarak gelin ve damat simgesi yerleştirdi.

Emire Cansu Kurtaran Miss Turkey 2017’de finale kalmıştı - 1. Resim

EMİRE CANSU KURTARAN KİMDİR?

1996 yılında Bursa’da dünyaya gelen Emire Cansu Kurtaran, Miss Turkey​ 2017 finalistlerinden biridir. Yarışmada derece elde edemeyen Kurtaran, yüksek öğrenimine İngiltere’de devam ediyor.

Emire Cansu Kurtaran Miss Turkey 2017’de finale kalmıştı - 2. Resim

İngiltere’de yaşayan Emire Cansu Kurtaran, psikoloji bölümü mezunudur. Aynı zamanda modellik de yapan Kurtaran, fenomen şarkıcı Reynmen ile 11 Ekim Cuma günü İtalya’da nikah masasına oturacak.

EMİRE CANSU KURTARAN KAÇ YAŞINDA?

Emire Cansu Kurtaran, 28 yaşındadır.

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Kaynak: TGRT Haber
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