Emire Cansu Kurtaran Miss Turkey 2017’de finale kalmıştı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

11 Ekim 2024 14:57 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:00

Emire Cansu Kurtaran, ünlü YouTuber ve şarkıcı Reynmen yani gerçek adıyla Yusuf Aktaş ile evleniyor. Bu gelişmeyle beraber Emire Cansu Kurtaran’a dair bilgiler araştırılmaya başlandı.