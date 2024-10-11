Emire Cansu Kurtaran Miss Turkey 2017’de finale kalmıştı
Emire Cansu Kurtaran, ünlü YouTuber ve şarkıcı Reynmen yani gerçek adıyla Yusuf Aktaş ile evleniyor. Bu gelişmeyle beraber Emire Cansu Kurtaran’a dair bilgiler araştırılmaya başlandı.
Nikah için özel bir jetle İtalya’ya giden çift, yolculuk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Reynmen karelere bugünün tarihini atarak gelin ve damat simgesi yerleştirdi.
EMİRE CANSU KURTARAN KİMDİR?
1996 yılında Bursa’da dünyaya gelen Emire Cansu Kurtaran, Miss Turkey 2017 finalistlerinden biridir. Yarışmada derece elde edemeyen Kurtaran, yüksek öğrenimine İngiltere’de devam ediyor.
İngiltere’de yaşayan Emire Cansu Kurtaran, psikoloji bölümü mezunudur. Aynı zamanda modellik de yapan Kurtaran, fenomen şarkıcı Reynmen ile 11 Ekim Cuma günü İtalya’da nikah masasına oturacak.
EMİRE CANSU KURTARAN KAÇ YAŞINDA?
Emire Cansu Kurtaran, 28 yaşındadır.