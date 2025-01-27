Enda Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu yatırımcının gündeminde

27 Ocak 2025 11:48 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:55

Sermaye Piyasa Kurulu yeni halka arzların başvurusunu onayladı. 2025 listesinde yer alan Enda Enerji Holding A.Ş. hissesi17,44 TL'den satışa çıkacak. Yatırımcılar bulunduğu bankaları ve dağıtacağı lot miktarını araştırmaya başladı.

Enda Enerji Holding halka arz oluyor. Talep​ toplama tarihi henüz belli olmayan hisse Yıldız Pazar'da yer alacak. Yatırımcılar katılım endeksine uygunluk durumunu beklerken T1-T2 uygun olduğu belirtildi.

ENDA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arz büyüklüğü 1,7 milyar TL olan hissenin katılım endeksine uygunluk durumu henüz açıklanmadı. Kısa süre içerisinde belli olması beklenirken hisse kodu da duyurulmadı.

ENDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

17,44 TL'den satışa çıkacak olan hisse Tacirler Yatırım​ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılacak. Talep toplama tarihinin kısa sürede duyurulması bekleniyor.

Fonun kullanım yerleri arasında - %40-50 Bağlı ortaklıklar bünyesindeki yatırımlar, %30-40 Yurt​ içi ve yurt dışında yatırımlar, %10-20 İşletme sermayesi yer alıyor.