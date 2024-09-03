Engin Polat ve 28 kişi yarın hakim karşısına çıkıyor

03 Eylül 2024 11:34 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:45

Sosyal medya fenomeni Engin ve Dilan Polat, 1 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınmıştı. Dilan Polat geçtiğimiz günlerde tahliye olurken gözler Engin Polat'a çevrildi.

ENGİN POLAT TAHLİYE OLDU MU SON DAKİKA 2024?

5 Kasım 2023'te tutuklanan Dilan Polat, 19 Ağustos günü tahliye olurken Engin Polat'ın durumu gündeme geldi.

1 Kasım 2023 tarihinde 6 ilde düzenlenen operasyon sonucu Polat çifti gözaltına alınmıştı. MASAK ön inceleme raporuna göre sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi ile 200 milyon TL para girişi olduğu belirtilirken çifte ait medikal şirketinin başka bir şirkete isim hakkı verdiği ve hesabındaki 1 milyon 800 bin TL'nin kişisel hesaplarına geçirilmeye çalıştığı yer aldı.

Dava yarın görülecek.

DİLAN - ENGİN POLAT DAVASI NE ZAMAN OLACAK?

Polat çiftinin de içerisinde bulunduğu 28 şüpheli 4-5-6 Eylül tarihlerinde mahkemeye çıkacak. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından dava açılan çift ve 28 kişi Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakime karşısına çıkıyor.