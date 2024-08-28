Orhan Gencebay'dan Dilan Polat yorumu! "Hatasız Kul Olmaz"

28 Ağustos 2024 16:35 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:42

Uzun süredir sahneden ve film projelerinde yer almayan Orhan Gencebay, setlere geri döneceğinin müjdesini verdi. Dilan Polat hakkında da konuşan Orhan Gencebay, "Hatasız Kul Olmaz" dedi.

ORHAN GENCEBAY'DAN DİLAN POLAT YORUMU

Muhabirin Dilan Polat'ın tahliyesi sonrası vatandaş olarak Orhan Gencebay'ın fikirlerini sorması üzerine, şarkıcı Orhan Gencebay, "Bu konu farklı bir konu. Gerçeği bilmeden konuşmamak lazım. Bizim yasalarımız vardır. Hata yapabiliriz. Ama yeter ki telafi olmayan hatalar yapmayalım. " dedi.

ORHAN GENCEBAY, SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Magazinburada.net'in haberine göre; Bir film çekerek anlatmayı amaçladığı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıma planını anlatan Orhan Gencebay, sevenlerine yeni proje müjdesi verdi. Orhan Gencebay, "Orhan Baba" isimli projenin kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.