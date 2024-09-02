Dilan Polat'tan günler sonra yeni fotoğraf geldi! Kardeşi Sıla Doğu önce paylaştı sonrası sildi

02 Eylül 2024 08:09 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 08:30

Dilan Polat tahliye olduktan sonra gözler Engin Polat'a çevrildi! "Mahkeme onu da tutuksuz yargılayacak..."

Dilan Polat tahliye olduktan sonra gözler Engin Polat'a çevrildi! "Mahkeme onu da tutuksuz yargılayacak..."

'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında aylardır tutuklu yargılanan Dilan Polat tahliye edilmişti. Tahliye sonrası minibüsle cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablası Sıla Doğu ve kızına sarılarak gözyaşı döktüğü anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Tahliye olduktan sonra sessizliğe gömülen ve hiçbir paylaşım yapmayan Dilan Polat'ın kendi lüks villasına döndüğü kardeşi Sıla Doğu'nun paylaşımıyla ortaya çıktı.

DİLAN POLAT İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞIP SİLDİ

Sıla Doğu, kardeşi Dilan Polat ile bir pozunu paylaştı ve sonrasında hemen paylaşımı sildi. Paylaşımda Dilan Polat'ın zayıflığı ve Polat'ın tekrar kendi lüks villasına döndüğü ayrıntısı dikkat çekti.

SİLİP DİLAN POLAT'IN OĞLUYLA PAYLAŞIM YAPTI

Sıla Doğu paylaşımı sildikten sonra Dilan Polat'ın oğluyla paylaşım yapmayı tercih etti.