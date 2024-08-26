Dilan Polat tahliye olduktan sonra gözler Engin Polat'a çevrildi! "Mahkeme onu da tutuksuz yargılayacak..."

26 Ağustos 2024 14:55 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:28

Sosyal medyada ünlenen ve yüzlerce güzellik merkezinin sahibi olan Polat ailesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sonrasında gözaltına alınmışlardı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Polat ailesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eylül ayında hakim karşısına çıkacak olan Polat ailesi, yaklaşık bir senedir cezaevinde bulunuyordu. Dilan Polat geçtiğimiz hafta, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DİLAN POLAT'IN ARDINDAN ENGİN POLAT DA SERBEST BIRAKILACAK MI?

Yurtdışı yasağı ile birlikte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat'ında serbest kalıp kalmayacağı konuşulmaya başlandı.

4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak olan Engin Polat ve Dilan Polat davası hakkında tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e konuşan Avukat Ali Ozan Açıkalın; 'Asıl olan tutuksuz yargılanmadır, tutukluluk bir istisnadır' diyerek kritik açıklamalarda bulundu.

İşte röportajın detayları:

"YÜKSEK İHTİMALLE TAHLİYE KARARI ÇIKACAKTIR"

Eylül ayında duruşması olacak Polat ailesinin ve bu duruşmada tahliye olma olasılığı oldukça yüksek. Çünkü yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunuyorlar. Asliye ceza dosyalarında en fazla tutukluluk süresi bir buçuk yıl olabiliyor. Haliyle, sayın mahkeme yüksek ihtimalle tahliye kararı verecektir.

Bizim hukuk kurallarımıza göre baktığımızda aslolan tutuksuz yargılanmalarıdır, tutukluluk istisna olandır. Zaten bir yıl gibi ciddi bir süredir de tutuklu yargılandılar. Dilan Polat'ın bırakılmış olması da zaten Engin Polat'ın tahliye olacağının sinyallerini verdi. Eylül ayında yapılacak duruşma sonrasında Engin Polat'ın da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacağını düşünüyorum.

"CEZA ALMAZLARSA MALLARI İADE EDİLECEK"

Tahliye olması demek bu dosyalardan beraat ettiler ve hiç ceza almayacakları anlamına gelmez. El konulan mallarını iadesi konusunda da, eğer ceza almazlarsa beraat kararı çıkarsa ve bu beraat kararı üst mahkemelerce onanırsa iade edilir. Şu aşamada mallarının iade edilmesi söz konusu değildir.

Bu yargılama süreci yaklaşık iki sene sürecektir. Polat ailesi bu süreçte tutuksuz olarak takip edeceklerdir. Dava sonunda çıkan ceza ya da cezasızlık durumuna göre malların iadesi söz konusu olacaktır. Eğer ceza alırlarsa da malları iade edilmeyecek.