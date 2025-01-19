Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak kimdir? Boyun çetesi ile bağlantısı vardı
Barış Boyun suç örgütü ile bağlantısı bulunan suç örgütü lideri Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak araştırma konusu oldu.
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle araması bulunan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyelerinden İbrahim Kaymak’ın, Türk polisince Ermenistan’dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
ERCAN YILMAZ'IN ÇETESİ KUYU 3'TE ÇÖKERTİLMİŞTİ
Ercan Yılmaz suç örgütü; iş insanlarını yağmalamak amacıyla tehdit ve silah zoruyla para isteme, motosikletli tetikçileri kullanarak silahlı saldırı düzenleme, eğlence mekanlarını zorla ele geçirmek amacıyla işyeri sahiplerine ve çalışanlarına yönelik silahlı eylemler yapıyordu.
2024 Haziran ayında elebaşılığını Ercan Yılmaz'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapılmıştı.
15 YILDIR ARANIYORDU
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Ercan Yılmaz'ın 15 yıldır, 43 yakalama emri ile Türkiye'de, 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı belirtildi.
Ercan Yılmaz'ın Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu da eklendi.