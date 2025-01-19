Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak kimdir? Boyun çetesi ile bağlantısı vardı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

19 Ocak 2025 18:38 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:45

Barış Boyun suç örgütü ile bağlantısı bulunan suç örgütü lideri Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak araştırma konusu oldu.