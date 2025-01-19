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Erdoğan Arıkan kimdir? Ankara Keçiörengücü Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Ocak 2025 19:48 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 19:50
Erdoğan Arıkan kimdir? Ankara Keçiörengücü Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirdi

Ünlü spiker Erdoğan Arıkan, 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor’un karşı karşıya geldiği mücadeleyi anlattığı sırada kalp krizi geçirdi. Erdoğan Arıkan’ın sağlık durumu ve kariyeri merak konusu oldu.

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20'nci haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü Sakaryaspor maçının son dakikalarında fenalaştı.

Erdoğan Arıkan kimdir? Ankara Keçiörengücü Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirdi - 1. Resim

ERDOĞAN ARIKAN HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Müsabakayı anlatırken fenalaşan ünlü spiker Erdoğan Arıkan'ın kalp krizi geçirdiği aktarıldı.

Erdoğan Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sağlık durumuna ilişkin henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı.

Erdoğan Arıkan kimdir? Ankara Keçiörengücü Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirdi - 2. Resim

ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?

Erdoğan Arıkan 1963 Sakarya doğumludur.

Erdoğan Arıkan, TRT spor  spikeri ve sunucusudur.

Başarılı spiker şuanda TRT Spor'da Kupa Saati programını sunmaktadır.

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Kaynak: TGRT Haber

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