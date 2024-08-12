Erişim engeli getirilen Roblox'da yasak henüz kalkmadı

12 Ağustos 2024 14:25 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 14:34

Instagram ve Roblox'un ardından Discord'un da kapatılacağı iddia edildi

Instagram ve Roblox'un ardından Discord'un da kapatılacağı iddia edildi

Geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirilen Instagram'da yasak kalkarken kullanıcılar sorunsuz olarak giriş yapabiliyor. 1 Ağustos günü Roblox'a gelen yasak çocukları üzerken ne zaman açılacağı gündeme geldi.

ROBLOX DAVAYI KAZANDI MI, VAR MI?

1 Ağustos günü BTK tarafından yapılan açıklamayla erişim engeli getirildiği duyuruldu. Açıklamada “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadeleri yer alırken oyunda çocuk istismarı olması sebebiyle engel getirildiği belirtildi.

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, oyunda yer alan bazı unsurlardan dolayı Roblox'u Türkiye'de yasakladı. Henüz yasağın kalkması ile ilgili bir gelişme yaşanmazken oyunda erişim engeli devam ediyor.

Kullanıcılar ise oyunun yeniden erişime açılacağı tarihe dair bilgilendirme bekliyor.

ROBLOX NE ZAMAN GERİ AÇILACAK, NEDEN KAPANDI 2024?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır."

Erişim engelinin ne zaman kalkacağı henüz belli olmazken şu an için herhangi bir gelişme yaşanmadı.