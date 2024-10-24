Ersin Destanoğlu Beşiktaş-Lyon maçında oynamayacağı iddia edildi! Beşiktaş'ta kaleci krizi

24 Ekim 2024 16:31 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:02

Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanına çıkacak. Mert Günok'un sakatlığının ardından Ersin Destanoğlu'nun sakatlık durumu gündeme geldi. Deneyimli file bekçisinin karşılaşmada oynamayacağı iddia edildi. Taraftarlar tarafından Ersin Destanoğlu Lyon-Beşiktaş maçında neden oynamıyor sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

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UEFA Avrupa Ligi​'nin üçüncü hafta maçları kapsamında temsilcimiz Beşiktaş​ bugün Fransız ekibi Lyon​ karşısında deplasman maçına çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Beşiktaş'ta kaleyi kimin koruyacağı gündeme geldi.

Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle Ersin Destanoğlu​'nun siyah-beyazlıların kalesini koruması bekleniyor.

Ancak son ortaya çıkan iddialara göre Ersin Destantoğlu, Beşiktaş'ın Lyon deplasmanına yetişemeyecek.

Taraftarlar tarafından Ersin Destanoğlu, Lyon-Beşiktaş maçında neden oynamıyor sorusunun cevabı araştırılıyor.

ERSİN DESTANOĞLU LYON-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Siyah-beyazlıların yedek kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa Ligi kapsamında oynanan Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Yaşanan sakatlık​ sonrasında 23 yaşındaki kalecinin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Ersin Destanoğlu'nun Lyon karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Açıklanan bilgilere göre Ersin Destanoğlu son yapılan antrenmanda kendini iyi hissederse maçta forma giyecek.

ERSİN DESTANOĞLU SAKATLIK DURUMU

Ersin Destanoğlu, 3 Ekim tarihinde oynanan Beşiktaş-Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sakatlanmıştı.

File bekçisinin sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmişti.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."