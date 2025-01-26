Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek

26 Ocak 2025 10:44 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:02

TFF 1. Lig'in 21. hafta karşılaşmaları kapsamında Ankaragücü-Erzurumspor maçı oynanacak. Taraftarlar tarafından Ankaragücü-Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. TFF tarafından karşılaşmanın saati açıklandı.

Kemal Özdeş tekrar MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı!

Kemal Özdeş tekrar MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı!

TFF 1. Lig'debu zamana kadar 20 maça çıkan Erzurumspor, bu karşılaşmaların 10'unda galibiyet​, 3'ünde beraberlik 7'sinde ise mağlubiyet aldı.

33 puan​ ile 5. sırada yer alan Erzurumspor​ ligin ikinci yarısında üst üste puan kaybı yaşadı.

Ancak geçtiğimiz hafta oynadığı Bandırmaspor karşılaşmasından galibiyet ile ayrılarak bu durumu değiştirdi. Erzurumspor, Ankaragücü​ maçında da galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Ankaragücü ise bu sezon oynadığı 20 maçın 9'unda galibiyet, 3'ünde beraberlik, 8'inde ise mağlubiyet aldı. 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ankaragücü'de aynı Erzurumspor'da olduğu geçtiğimiz hafta Şanlıurfaspor'da aldığı galibiyeti seriye dönüştürmeyi planlıyor.

Süper Lig'e yükselme adaylarından olan iki takım bugün karşı karşıya gelecekler.

ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 21. haftası kapsamında Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan MKE Ankaragücü-Erzurumspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ankaragücü tarafından yapılan açıklamaya göre stadyumun kapıları 11:30'da taraftarlara açılacak.

ANKARAGÜCÜ-ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ankaragücü-Erzurumspor maçı bugün (26 Ocak 2025 Pazar) saat 13:30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Fatih Tokail düdük çalacak

Tokail'in yardımcılıklarını ise Oğuzhan Yazır ve Okan Taşköprü yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Berk Sipahi görev alacak.