Eski iPhone'larda çalışmayacak yeni iOS 18 özellikleri belli oldu

16 Haziran 2024 17:12 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 17:11

Apple, iOS 18 ile birçok yenilik sunuyor ancak bu yenilikler eski iPhone modellerinde kullanılamayacak.

İşte eski iPhone'larda çalışmayacak bazı iOS 18 özellikleri:

MÜZİK DOKUNUŞLARI ESKİ IPHONE'LARDA OLMAYACAK

iPhone 12 ve daha üst modellerde kullanılabilecek olan müzik dokunuşları özelliği, kullanıcıların müzik deneyimini daha etkileşimli hale getirecek.

Ancak alt modeller de, özellikle çokça kullanılan iPhone 11 modellerde de, bu özellik yer almayacak.

APPLE INTELLIGENCE (AI) VE YENİ SIRI OLMAYACAK

Apple Intelligence özelliği, yalnızca iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde çalışacak.

Ayrıca uydu üzerinden mesajlaşma iPhone 14 ve üzeri modellerde bulunacak.

Göz takibi ve sesli kayıtları metne dönüştürme ise iPhone 12 ve üzeri modellerde kullanılabilecek.

Bu yenilikler, kullanıcıların cihazlarını daha verimli ve etkili kullanmalarına yardımcı olacak.

Bu haberler, özellikle yeni iPhone sahiplerini üzerken, henüz yeni modellerden sayılan 14 ailesinin de çok erkenden fişinin çekildiği anlamına geliyor.