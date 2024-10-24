Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, 12 yıl kaymakam olarak görev yaptı

24 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:01

Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, Ankara’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Çeşitli makamlarda yer alan Sabahattin Çakmakoğlu’nun hayatı merak edildi.

Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili 93 yaşındaki Sabahattin Çakmakoğlu’nun cenaze törenine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU’NUN CENAZE TÖRENİ NEREDE, NE ZAMAN?

Ankara’da geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 93 yaşında hayatını kaybeden Sabahattin Çakmakoğlu’nun cenazesi yarın İncesu Kara Mustafa Paşa Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak.

Sabahattin Çakmakoğlu, cenaze namazının ardından İncesu Aile Mezarlığına defnedilecek.

SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU KİMDİR?

25 Kasım 1930 tarihinde Kayseri’nin İncesu ilçesinde dünyaya gelen Sabahattin Çakmakoğlu, üniversite hayatına 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başladı.

Mezun olduktan sonra mülki idare amiri olarak kamuda çalışmaya başlayan Çakmakoğlu, sırasıyla Gülşehir, Ürgüp, Çıldır, Bayburt ve Konya-Ereğli ilçelerinde Kaymakam olarak 12 yıl görev yaptı.

1968 yılında Ankara Vali Yardımcılığına atanan Çakmakoğlu, 7 Haziran 1972 tarihinde terfi ederek Gümüşhane Valiliğine getirildi. 1975 yılında Isparta, 16 Şubat 1978’de Edirne Valiliğine atandı.

1991 yılında bakanlar kurulu kontenjanından Yüksek Öğretim Kurumu üyeliğine seçilen Sabahattin Çakmakoğlu, 1992'de emekliye ayrılmasının ardından da bir süre cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak çalıştı.

1995'te MHP'ye katılan Çakmakoğlu, Alparslan Türkeş'in vefatına kadar da kendisine danışman olarak hizmetlerde bulundu.

23 Kasım 1997 tarihinde de MHP'nin merkez yürütme kurulu üyeliğine seçilerek genel başkan yardımcılığına getirilen Çakmakoğlu, 28 Mayıs 1999 tarihinde kurulan hükümette de Milli Savunma Bakanlığı'na tayin edildi.

Sabahattin Çakmakoğlu, 2007 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'nin adayı olarak seçime girdi ancak Abdullah Gül'e karşı kaybetmesinin ardından 2011 yılında siyasetten çekildi.