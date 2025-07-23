Eskişehir’deki orman yangınında kaç kişi şehit oldu?

22 Temmuz sabah saatlerinde, Eskişehir'in Seyitgazi’ye bağlı Büyükyayla ile Fethiye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın başladı.

Yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yerleşim bölgelerine de yayılan yangın kontrol altına alınırken yeniden büyüdü ve olayda yaralı ve şehitlerin olduğu öğrenildi.

5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü alevlerin arasında kalarak şehit oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı kardeşimizi kaybettik. 14 arkadaşımız hastanede.”