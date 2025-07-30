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Espressolab’den Türkiye’de bir ilk! Renk ve lezzet Ube ile buluşuyor!

Sağlıklı yaşam trendlerinin yaygınlaşması kahve tüketim alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor. Tüketiciler artık sadece kafein ya da lezzet değil; içerik saflığı, kalori değeri ve fonksiyonel fayda gibi kriterlere göre seçim yapıyor.

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Espressolab’den Türkiye’de bir ilk! Renk ve lezzet Ube ile buluşuyor!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:08

Şekersiz ve bitkisel içeriklerle hazırlanan tarifler hem günlük enerji ihtiyacına hem de beslenme rutinlerine uyum sağlarken, 2025’in ilk çeyreğinde bitkisel süt tercih oranı bir önceki yıla kıyasla %37’ye yükseldi. Bu yükseliş, sadeleşen ve bilinçli tercihlere yönelen bir yaşam tarzının kahve kültüründeki yansıması olarak öne çıkıyor.

Bilinçli tüketim alışkanlıklarını ve trendlerini yeni lezzetlerle odağına alan Espressolab, yaz sezonuna pastel tonlardan ilham alan iki yeni içecekle damgasını vuruyor: Ube Latte ve Matcha Ube Latte. Doğal mor tonları, rafine aromaları ve içerik kalitesiyle dikkat çeken bu iki özel tarif, hem göze hem damaklara hitap ediyor.

Yeni trendlerin öncüsü Espressolab, Türkiye’de ilk defa sunulan bu lezzetlerle kahve deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Markanın global ürün geliştirme stratejisi doğrultusunda geliştirilen bu iki lezzet tüketicilerin lezzet beklentisiyle uyum sağlıyor.

Espressolab’den Türkiye’de bir ilk! Renk ve lezzet Ube ile buluşuyor!

Ube Latte: Renkten Gelen Şıklık, Aromadan Gelen Zarafet

Filipinler kökenli mor tatlı patates “ube”, son dönemin en dikkat çeken doğal içeriklerinden biri. Vanilyayı andıran hafif tatlı aroması ve göz alıcı mor rengiyle Ube Latte, Espressolab’in yaza özel en rafine lezzetlerinden biri olarak menüdeki yerini alıyor.

İçeriğinde coconut yağı ile hazırlanan özel ube özü ve günlük süt bulunan bu zarif içecek, üzerine eklenen espresso köpüğü ile hem klasik hem yenilikçi tatları bir araya getiriyor. Doğadan gelen rengi ve yumuşak içimiyle Ube Latte, yaz mevsiminde hem serinlik hem de keyif arayanlar için eşsiz bir tercih.

Espressolab’den Türkiye’de bir ilk! Renk ve lezzet Ube ile buluşuyor!

Matcha Ube Latte: Bitkisel Notalarla Renkli Bir Uyumu Keşfet

Espressolab’in doğaya saygılı ürün felsefesini yansıtan ikinci yeni tarif ise Matcha Ube Latte. Coconut yağıyla hazırlanan “Purple Haze” ube özünün üzerine günlük süt ve buz eklenerek oluşturulan taban, Oatly yulaf sütü ile hazırlanan ipeksi matcha köpüğüyle tamamlanıyor.

Mor ve yeşilin doğal geçişleriyle görsel olarak da fark yaratan Matcha Ube Latte, hem hafif hem besleyici hem de görsel anlamda benzersiz bir içecek deneyimi sunuyor. Bitkisel içeriklere önem veren, şekersiz ve rafine seçenekleri tercih eden tüketiciler için kusursuz bir yaz alternatifi.

Yeni Nesil Tüketicilerin Gözdesi Olacak

Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, yeni ürünlerle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Tüketici alışkanlıkları her geçen gün daha bilinçli tercihlere yönelirken, kahve kültürü de bu dönüşümden payını alıyor. Artık kahve yalnızca bir keyif içeceği değil; düşük kalorili, katkısız ve sade içerik alternatifleriyle sağlıklı yaşam biçimlerinin doğal bir parçası olarak öne çıkıyor. Yeni nesil kahve tutkunları ise artık sadece lezzete değil, içeriğe, görselliğe ve fonksiyonelliğe de önem veriyor. Ube ve matcha gibi içerikleri, estetik sunumla ve yeni lezzet deneyimiyle buluşturduğumuz bu iki yeni tarifle, menümüze renk ve derinlik katıyoruz. ‘Be Unusual. Be Purple’ sloganımız da bu farkı vurguluyor.”

Ube Latte ve Matcha Ube Latte, Türkiye’deki tüm Espressolab mağazalarında lezzetseverlerle buluşmaya başladı. Doğallığın, sadeliğin ve zarif aromaların tadını çıkarmak isteyen herkes bu iki yeni seçenekle, kahve deneyimine renk katacak.

ETİKETLER
#sağlıklı yaşam
#Ube Latte
#Matcha Ube Latte
#Bitkisel Içecek
#Kahve Kültürü
#Espressolab
#Bilinçli Tüketim
#Aktüel
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