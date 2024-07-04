EURO 2024 çeyrek finalleri tek maç üzerinden oynanıyor

04 Temmuz 2024 13:29 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 13:44

Türkiye'nin Hollanda ile olan tüm karşılaşmaları! 14 kez karşı karşıya geldiler

Türkiye'nin Hollanda ile olan tüm karşılaşmaları! 14 kez karşı karşıya geldiler

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran tarihinde başladı.

F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız büyük bir başarı elde ederek ikinci sırada grup aşamasını tamamladı.

Son 16 turunda ise Avusturya ile eşleşen Ay-Yıldızlılar 2-1 rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye çeyrek finalde Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile eşleşti.

6 Temmuz tarihinde oynanacak karşılaşmaya sayılı günler kala vatandaşlar çeyrek finallerin tek mi yoksa çift maç üzerinden mi oynanacağını merak etti.

EURO 2024 ÇEYREK FİNALLERİ TEK MAÇ MI?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre EURO 2024 çeyrek final maçları tek maç üzerinden oynanacak.

Yani Türkiye'nin yarı finale çıkmak için sadece 6 Temmuz tarihinde oynanacak olan Hollanda karşılaşmasını kazanması yeterli olacak.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

EURO 2024 çeyrek final maçları 5-6 Temmuz tarihlerinde başlayacak.

İlk gün İspanya-Almanya ile Portekiz-Fransa karşı karşıya gelecek.

İkinci gün ise A Milli Takımımız ile Hollanda karşı karşıya gelirken İngiltere ile İsviçre oynayacak.