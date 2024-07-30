Eyyamı Bahur sıcakları nedeni Afrika değil insanlar! Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir serin havalar için tarih verdi

30 Temmuz 2024 15:28 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:50

Bir tatil paylaşımı tüm servetinize mal olabilir! Uzman isim akılalmaz dolandırıcılık için uyardı

Bir tatil paylaşımı tüm servetinize mal olabilir! Uzman isim akılalmaz dolandırıcılık için uyardı

Son 50 yılın en sıcak Haziran ve Temmuz ayı yaşandı. Eyyamı Bahur sıcaklıklarının arttığına dair yapılan açıklamalar üzerine bazı meteoroloji uzmanları ise şiddetli yağış uyarılarında bulundu.

Eyyamı Bahur sıcaklıkları ve beraberinde artan yağışlar hakkında ise İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a açıklama yaptı.

EYYAMI BAHUR SICAKLARININ NEDENİ AFRİKA DEĞİL İNSANLAR!

Özdemir'in açıklamalarında dikkat çeken detay ise sıcaklıklardaki artışın doğal olmadığı oldu.

Meteoroloji uzmanı, Eyyamı Bahur sıcaklıklarının doğal olmadığını insanlardan kaynaklı meydana geldiğini şu sözlerle ifade etti:

"Çarpık kentleşme nedeniyle şehir içindeki rüzgar hareketlerinin basıncı oldukça düşer. Şehir içi rüzgar dalgaları binalardan kaynaklı doğru noktalara yapılmıyor. Bununla beraber yeşil alanların azalması. Fotosentez miktarının düşmesi ve ağır sanayinin şehir içinde kalması da sıcaklık dalgalarını artırdı. Tabi ki bunlar tek değil Güneş ışınları daha dik ve sıcak gelmeye başladı. Küresel ısınma nedeniyle dünya genelince sıcak hava dalgaları arttı. Ancak açıkça söylemek gerekirse Eyyamı Bahur sıcaklıklarının nedenleri tam olarak doğal değil insanlardan kaynaklı da artışlar meydana geliyor."

SERİN HAVALAR İÇİN TARİH VERDİ

Meteoroloji uzmanı, aşırı fosil yakıt kullanımının neden olduğu sıcaklara dikkat çekti.

Son 50 yılın en sıcak aylarının yaşandığı bugünlere değinen Özdemir, yüksek basıncın da insani hatalardan kaynaklı artığının altını çizdi.

Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 1 2 derece artacağını belirten Özdemir, serin havaların Ağustos ayında hissedilmeye başlayacağını belirtti.