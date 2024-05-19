Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>F1 Imola GP 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak

F1 Imola GP 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
19 May 2024 10:00 - Güncelleme : 18 May 2024 21:15
F1 Imola GP 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00&#039;da başlayacak

Sporseverler tarafından "F1 Imola saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca İtalya GP'sinin hangi kanalda yayınlanacağı da merak ediliyor. İşte, detaylar...

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışı İtalya'nın Imola kentinde düzenleniyor.

2023 yılında bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle iptal olan Emilia Romagna Grand Prix'inin (GP) sıralama turları 18 Mayıs Cumartesi günü Autodromo Enzo e Dino Ferrari pistinde düzenlendi.

Pole pozisyonu ise Hollandalı Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

F1 Imola GP 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak - 1. Resim

Sporseverler tarafından yarışın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

F1 Imola GP ana yarışı 19 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma beIN SPORTS kanalından canlı olarak yayınlanacak.

F1 Imola GP 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak - 2. Resim

2024 F1 Dünya Şampiyonası'nın ilk 6 yarışının kazananları ise şöyle:

Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull 

Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull 

Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Ferrari

Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull 

Çin GP - Max Verstappen - Red Bull 

Miami GP - Lando Norris - McLaren

F1 Imola GP 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak - 3. Resim

F1 2024 PUAN TABLOSU

  1. M. Verstappen (Redd Bull) - 136 puan - 4 galibiyet - 5 madalya
  2. S. Perez (Redd Bull) - 103 puan - 0 galibiyet - 4 madalya
  3. C. Leclerc (Ferrari) - 98 puan - 0 galibiyet - 3 madalya
  4. L. Norris (McLaren) - 83 puan - 1 galibiyet - 3 madalya
  5. C. Sainz Jr (Ferrari) - 83 puan - 1 galibiyet - 3 madalya
  6. O. Piastri (McLaren) - 41 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  7. G. Russel (Mercedes) - 41 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  8. F. Alonso (Aston Martin) - 33 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  9. L. Hamilton (Mercedes) - 27 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  10. Y. Tsunoda (RB) - 14 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  11. L. Stroll (Aston Martin) - 9 puan - 0 galibiyet - 0 madalya

F1 Imola GP 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak - 4. Resim

  1. O. Bearman (Ferrari) - 6 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  2. N. Hülkenberg (Haas) - 6 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  3. D. Ricciardo (RB) - 5 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  4. E. Ocon (Alpine F1) - 1 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  5. K. Magnussen (Haas) - 1 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  6. A. Albon (Williams) - 0 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  7. C. Guanyu (Kick Sauber) - 0 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  8. P. Gasly (Alpine) - 0 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  9. V. Bottas (Kick Sauber) - 0 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
  10. L. Sargeant (Williams) - 0 puan - 0 galibiyet - 0 madalya

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...