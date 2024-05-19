F1 Imola GP 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak
Sporseverler tarafından "F1 Imola saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca İtalya GP'sinin hangi kanalda yayınlanacağı da merak ediliyor. İşte, detaylar...
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışı İtalya'nın Imola kentinde düzenleniyor.
2023 yılında bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle iptal olan Emilia Romagna Grand Prix'inin (GP) sıralama turları 18 Mayıs Cumartesi günü Autodromo Enzo e Dino Ferrari pistinde düzenlendi.
Pole pozisyonu ise Hollandalı Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.
Sporseverler tarafından yarışın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.
F1 Imola GP ana yarışı 19 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.
Karşılaşma beIN SPORTS kanalından canlı olarak yayınlanacak.
2024 F1 Dünya Şampiyonası'nın ilk 6 yarışının kazananları ise şöyle:
Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull
Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull
Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Ferrari
Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull
Çin GP - Max Verstappen - Red Bull
Miami GP - Lando Norris - McLaren
F1 2024 PUAN TABLOSU
- M. Verstappen (Redd Bull) - 136 puan - 4 galibiyet - 5 madalya
- S. Perez (Redd Bull) - 103 puan - 0 galibiyet - 4 madalya
- C. Leclerc (Ferrari) - 98 puan - 0 galibiyet - 3 madalya
- L. Norris (McLaren) - 83 puan - 1 galibiyet - 3 madalya
- C. Sainz Jr (Ferrari) - 83 puan - 1 galibiyet - 3 madalya
- O. Piastri (McLaren) - 41 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- G. Russel (Mercedes) - 41 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- F. Alonso (Aston Martin) - 33 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- L. Hamilton (Mercedes) - 27 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- Y. Tsunoda (RB) - 14 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- L. Stroll (Aston Martin) - 9 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- O. Bearman (Ferrari) - 6 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- N. Hülkenberg (Haas) - 6 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- D. Ricciardo (RB) - 5 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- E. Ocon (Alpine F1) - 1 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- K. Magnussen (Haas) - 1 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- A. Albon (Williams) - 0 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- C. Guanyu (Kick Sauber) - 0 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- P. Gasly (Alpine) - 0 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- V. Bottas (Kick Sauber) - 0 puan - 0 galibiyet - 0 madalya
- L. Sargeant (Williams) - 0 puan - 0 galibiyet - 0 madalya