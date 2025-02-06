Fatih Portakal tarih vererek duyurdu: Ekranlara veda ediyor!

06 Şubat 2025 20:33 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 20:36

Gazeteci ve haber sunucusu Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini açıkladı. Pazartesi gününden itibaren YouTube yayınlarına son vereceğini duyuran Portakal, “Haziran’da da televizyonu, ana haberi (Sözcü TV) bırakacağım. Yeter artık” dedi…

Gazeteci ve haber sunucusu Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini duyurdu. Portakal'ın ekranlara veda kararı, medya dünyasında büyük yankı uyandırdı.

“YAYINLARIMA SON VERİYORUM”

Portakal, “Pazartesi’den itibaren YouTube yayınlarıma son veriyorum. Haziran’da da televizyonu, ana haberi (Sözcü TV) bırakacağım. Yeter artık. Sabah da akşam da aynı şeyleri söylediğimi bunun için de tekrara düştüğümü düşünüyorum. Yayınlarıma son veriyorum. Yapmayı da düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ben kararları çok çabuk alan birisiyim” diyen Portakal, “Benim için haber sunma süresinin bittiğini düşünüyorum. Fiziki olarak da ruhen de yoruyor. Haber sunma süresinin bittiğini düşünüyorum. İzmir’deki yaşantıma devam edeceğim.” diye konuştu.

Fatih Portakal, Türkiye'nin önde gelen haber sunucularından birisi. Yıllarca çeşitli televizyon kanallarında ana haber bültenlerini sundu, kendine özgü sunumuyla tanındı. Son olarak Sözcü TV'de ana haber sunuculuğu yapıyor.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal 2 Şubat 1967’de Aydın Nazilli’de doğdu. Türk gazeteci ve sunucu ilköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerinden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurtdışına yerleşmesi gereğince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür.

FATİH PORTAKAL’IN ESERLERİ

Ses'SİZ (2012)

Aklımla Dalga Geçme (2016).