Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka hangi kanalda? Dev derbinin başlamasına saatler kaldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçları kapsamında Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Karşılaşma bugün beIN Sports 5 ekranlarında yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko bugün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi mücadeleleri kapsamında kendi evinde Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlayacak.
Ligde sadece 1 mağlubiyet alarak lider konumda yer alan Fenerbahçe Beko, son 5 karşılaşmanın hepsinde parkeden galibiyet ile ayrıldı.
Beşiktaş Fibabanka ise bu sezon oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son 5 karşılaşmada ise 2 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar 5. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka mücadelesi bugün (12 Ocak 2025 Pazar) saat 18.00'da başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen ve Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka derbisi beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından bilet satışlarının ise başladığı açıklandı.