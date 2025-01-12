Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka hangi kanalda? Dev derbinin başlamasına saatler kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

12 Ocak 2025 13:07 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 13:54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçları kapsamında Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Karşılaşma bugün beIN Sports 5 ekranlarında yayınlanacak.