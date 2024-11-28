Fenerbahçe Beko- EA7 Emporio Armani Milan maçı ne zaman? İki takımın son durumu merak edildi
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nin 12.haftasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan ile mücadele edecek. Maçın tarihi ve iki takımın son durumuna dair araştırmalar hız kazandı.
Fenerbahçe Beko- EA7 Emporio Armani Milan maçının tarihine dair araştırmalar devam ediyor. Euroleague'de oynadığı 11 maçın 9'una galip gelerek Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, İtalyan Basketbol Takımını yenerek yerini korumak istiyor.
FENERBAHÇE BEKO - EMPORİO ARMANİ MİLAN MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 12.haftasında İtalyan basketbol takımı Emporio Armani Milan'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen müsabaka 29 Kasım Cuma günü TSİ 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO- EA ARMANİ MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko ile EA Emporio Armani Milan maçı S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO-EA7 EMPORİO ARMANİ MİLAN PUAN DURUMU NEDİR?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunurken EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.
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