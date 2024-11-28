Fenerbahçe Beko- EA7 Emporio Armani Milan maçı ne zaman? İki takımın son durumu merak edildi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

28 Kasım 2024 16:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:33

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nin 12.haftasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan ile mücadele edecek. Maçın tarihi ve iki takımın son durumuna dair araştırmalar hız kazandı.