Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçının yayınlandığı kanal netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Ekim 2024 12:03 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:10

15 Ekim günü THY Euroleague'de oynanacak olan FB - Kızılyıldız maçına kısa süre kaldı. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen sporseverler Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda merak ediyordu. Saati ve yayıncısı belli oldu.

Bu akşam THY Euroleague'de heyecanlı anlar yaşanacak. Sarı lacivertli ekip, Kızılyıldız​ ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların destek vereceği müsabakanın nereden izleneceği de netleşirken taraftarlar dakika saymaya başladı. FENERBAHÇE​ - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA? 15 Ekim günü gerçekleşecek olan müsabaka S Sport Plus, S Sport ekranları üzerinden yayınlanacak. Takip etmek isteyenler S Sport Plus, S Sport kanalında maçı izleyebilecek. EuroLeague’de üçüncü hafta karşılaşmaları oynanıyor. Maç 20.45'te başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. THY EUROLEAGUE 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI THY Euroleague'de ikinci hafta müsabakaları tamamlandı. Skorlar ve karşılaşmalar şöyle: Monaco-Maccabi Playtika: 85-79 Kızılıyıldız-Baskonia: 78-71 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 78-83 LDLC ASVEL-Virtus Segafredo Bologna: 87-85 Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih: 94-79 Real Madrid-Partizan: 93-86 Olympiakos-Zalgiris: 74-68 Barcelona-ALBA Berlin: 88-73 EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol: 79-74 İlgili Haberler Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı! Anadolu Efes, EuroLeague ilk maçında Virtus Bologna'yı 76-67 mağlup etti!