Tgrt Haber
Haberler>Basketbol>Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 22:38 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 22:42
Fenerbahçe Beko, EuroLeague&#039;e galibiyetle başladı!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague ilk hafta maçında Yunan ekibi Olympiacos'u 82-71'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 1'inci haftasında Olimpiakos'u 82-71 mağlup etti.

Turkish Airlines EuroLeague'in 1. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olimpiakos karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe Beko 82-71'lik skorla maçtan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin 19 sayı üreterek dikkat çekti.

ÇEYREK SONUÇLARI

  1. Çeyrek FB 17-13 OLM
  2. Çeyrek FB 15-23 OLM
  3. Çeyrek FB 25-20 OLM
  4. Çeyrek FB 25-15 OLM

Maç sonucu FB-82-71 OLM

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...