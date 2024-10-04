Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 22:38 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 22:42
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague ilk hafta maçında Yunan ekibi Olympiacos'u 82-71'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 1'inci haftasında Olimpiakos'u 82-71 mağlup etti.
Turkish Airlines EuroLeague'in 1. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olimpiakos karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe Beko 82-71'lik skorla maçtan galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin 19 sayı üreterek dikkat çekti.
ÇEYREK SONUÇLARI
- Çeyrek FB 17-13 OLM
- Çeyrek FB 15-23 OLM
- Çeyrek FB 25-20 OLM
- Çeyrek FB 25-15 OLM
Maç sonucu FB-82-71 OLM
Kaynak: tgrthaber.com